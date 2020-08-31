velvet написав:

klug написав: Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно. Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.

1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке.2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца.3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок)