klug написав:Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.
1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке. 2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца. 3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок)
До мене усе одно не доходить: мін. залишком за вересень усе одно буде сума на рахунку на момент відкриття банківського дня 1-го числа, і ні фактичні проводки за попередній день, ні СЕПи, що надійдуть впродовж дня уже цього не змінять. Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?
Як може допомогти велика кількість Проозапасів у контексті обговорюваної теми теж не ясно, бо усі вони прив'язані до того самого календаря і ніякої гнучкості це не дає. Чи Ви вирішили перевести розмову з методики нарахування відсотків на їх стовбіння?
При чём тут остаток на утро 1 сентября? Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.Я имел ввиду минимальные и максимальные остатки на конец каждого дня календарного месяца, а не в течении дня. Несколько прозапасов кроме столбов, позволяют не терять повышенные проценты по всей сумме, если нужна часть суммы, например есть два прозапаса с остатками 15к. и 5к. и при необходимости снятия 5к. с одного прозапаса никак не затрагиваются 15к.на другом. Каждый в любом случае решает сам,что ему больше подходит.
klug написав:Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?
со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця. т.е. надо пополнять так чтобы было засчитано 1-го числа, тогда сумма на конец дня будет по полной ставке - вроди так...
klug написав:Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?
со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця. т.е. надо пополнять так чтобы было засчитано 1-го числа, тогда сумма на конец дня будет по полной ставке - вроди так...
А шо такое "розрахунковий місяц"? это календарный месяц, месяц между последним рабочим дн. предыдущего календарного мес и до последнего рабочего этого календарного мес?
velvet написав:Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.
Саме про це я і запитував. Достатньо було написати без зайвих емоцій, як це зробив keep.
Где вы там лишние эмоции углядели? В первом предложении удивление,т.к. мне непонятно при чём остаток на начало дня.В последнем предложении констатация, что каждый для себя сам решает нужны ему несколько прозапасов или нет и соответственно какие суммы на них держать, в зависимости от личных планов.