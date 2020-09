Форуми / Народні рейтинги: Банки,

#<1 ... 951952953954 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 693 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 27% 184 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 99 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 18% 128 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 693 Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47 klug написав: velvet написав: klug написав: Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно. Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.

1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке.

2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца.

3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок) 1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке.2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца.3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок)

До мене усе одно не доходить: мін. залишком за вересень усе одно буде сума на рахунку на момент відкриття банківського дня 1-го числа, і ні фактичні проводки за попередній день, ні СЕПи, що надійдуть впродовж дня уже цього не змінять. Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?



Як може допомогти велика кількість Проозапасів у контексті обговорюваної теми теж не ясно, бо усі вони прив'язані до того самого календаря і ніякої гнучкості це не дає. Чи Ви вирішили перевести розмову з методики нарахування відсотків на їх стовбіння? До мене усе одно не доходить: мін. залишком за вересень усе одно буде сума на рахунку на момент відкриття банківського дня 1-го числа, і ні фактичні проводки за попередній день, ні СЕПи, що надійдуть впродовж дня уже цього не змінять. Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?Як може допомогти велика кількість Проозапасів у контексті обговорюваної теми теж не ясно, бо усі вони прив'язані до того самого календаря і ніякої гнучкості це не дає. Чи Ви вирішили перевести розмову з методики нарахування відсотків на їх стовбіння?

При чём тут остаток на утро 1 сентября? Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.Я имел ввиду минимальные и максимальные остатки на конец каждого дня календарного месяца, а не в течении дня. Несколько прозапасов кроме столбов, позволяют не терять повышенные проценты по всей сумме, если нужна часть суммы, например есть два прозапаса с остатками 15к. и 5к. и при необходимости снятия 5к. с одного прозапаса никак не затрагиваются 15к.на другом. Каждый в любом случае решает сам,что ему больше подходит.

velvet Повідомлень: 2959 З нами з: 06.03.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 370 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 18:09 Re: Укргазбанк klug написав: Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке? Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?

со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця.

со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця.

т.е. надо пополнять так чтобы было засчитано 1-го числа, тогда сумма на конец дня будет по полной ставке - вроди так... keep Повідомлень: 144 З нами з: 20.11.13 Подякував: 165 раз. Подякували: 10 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 18:56 keep написав: klug написав: Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке? Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?

со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця.

со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця.

т.е. надо пополнять так чтобы было засчитано 1-го числа, тогда сумма на конец дня будет по полной ставке - вроди так... со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного днят.е. надо пополнять так чтобы было засчитано 1-го числа, тогда сумма на конец дня будет по полной ставке - вроди так...

А шо такое "розрахунковий місяц"?

... делайте хоть что-нибудь! clientage 1 1

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32243 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2563 раз. Подякували: 3772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 19:42

Фінансовий гуру Finance.ua Повідомлень: 32243 З нами з: 08.12.07 Подякував: 2563 раз. Подякували: 3772 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 19:42 В отделении выдали реквизиты поплнения счета.

В назначнии платежа такое...Пополнение счета 2600хххххххххх. 400102 .980

Что значат выделенные красным цифры? novichok

Повідомлень: 2174 З нами з: 31.03.13 Подякував: 4 раз. Подякували: 180 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 19:54 novichok написав: В отделении выдали реквизиты поплнения счета.

В назначнии платежа такое...Пополнение счета 2600хххххххххх. 400102 .980

Что значат выделенные красным цифры? В отделении выдали реквизиты поплнения счета.В назначнии платежа такое...Пополнение счета 2600хххххххххх..980Что значат выделенные красным цифры?

Номер субсчета, чтобы зачислили именно на этот ваш счёт,т.к. номер счёта IBAN в Укргазе одинаковый для всех счетов клиента.

velvet Повідомлень: 2959 З нами з: 06.03.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:17 novichok

Flamingo 1

Повідомлень: 4841 З нами з: 20.03.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 1085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:23 Re: Укргазбанк

Повідомлень: 4841 З нами з: 20.03.15 Подякував: 85 раз. Подякували: 1085 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:23 Re: Укргазбанк velvet написав: Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня. Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.

Саме про це я і запитував. Достатньо було написати без зайвих емоцій, як це зробив keep. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 4714 З нами з: 18.08.14 Подякував: 205 раз. Подякували: 573 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 20:50 Flamingo написав: novichok вангую що що-то типа внутреннего кода идентификации банковского отделения внутри самого банка (типа внутреннего кода МФО). вангую що що-то типа внутреннего кода идентификации банковского отделения внутри самого банка (типа внутреннего кода МФО).

Нет, для каждой карты одного клиента в пределах одного отделения эти цифры разные. Если бы был код подразделения - были бы одинаковые цифры.

velvet Повідомлень: 2959 З нами з: 06.03.09 Подякував: 20 раз. Подякували: 370 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 01 вер, 2020 21:02 klug написав: velvet написав: Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня. Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.

Саме про це я і запитував. Достатньо було написати без зайвих емоцій, як це зробив keep. Саме про це я і запитував. Достатньо було написати без зайвих емоцій, як це зробив

Где вы там лишние эмоции углядели? В первом предложении удивление,т.к. мне непонятно при чём остаток на начало дня.В последнем предложении констатация, что каждый для себя сам решает нужны ему несколько прозапасов или нет и соответственно какие суммы на них держать, в зависимости от личных планов.

