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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 951952953954

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 17:47

  klug написав:
  velvet написав:
  klug написав:Поясніть логіку. Я б очікував, що мінімальний залишок починають оцінювати з першого числа включно, але практичного досвіду не маю, бо я тут недавно.

1.Если пополнить сегодня про запас через кассу - проводка по счёту пройдёт на следующий банковский день,т.е 01.09. и за сентябрь у Вас будет одинаковый остаток(если не будете снимать и пополнять в сентябре) каждый день и полагается повышенная ставка на все ежедневные остатки. Соответственно не пострадает уже имеющийся остаток на прозапасе за август, т.к. тоже заплатят по максимальной ставке.
2.Если пополнить сегодня прозапас по СЭП - проводка пройдёт этим банковским днём и за август посчитают часть по максимальной ставке, а основную сумму по стандартной ставке.В сентябре будет всё по максимальной, при условии отсутствия снятий и пополнений в течение месяца.
3.Даю лайфхак: открывайте несколько прозапасов в одной валюте(т.к. пока нет ограничений на их количество), так намного проще планировать потоки и движения, с учётом особенностей начисления укргазом стандартной и повышенной ставок)

До мене усе одно не доходить: мін. залишком за вересень усе одно буде сума на рахунку на момент відкриття банківського дня 1-го числа, і ні фактичні проводки за попередній день, ні СЕПи, що надійдуть впродовж дня уже цього не змінять. Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?

Як може допомогти велика кількість Проозапасів у контексті обговорюваної теми теж не ясно, бо усі вони прив'язані до того самого календаря і ніякої гнучкості це не дає. Чи Ви вирішили перевести розмову з методики нарахування відсотків на їх стовбіння?

При чём тут остаток на утро 1 сентября? Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.Я имел ввиду минимальные и максимальные остатки на конец каждого дня календарного месяца, а не в течении дня. Несколько прозапасов кроме столбов, позволяют не терять повышенные проценты по всей сумме, если нужна часть суммы, например есть два прозапаса с остатками 15к. и 5к. и при необходимости снятия 5к. с одного прозапаса никак не затрагиваются 15к.на другом. Каждый в любом случае решает сам,что ему больше подходит.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:09

Re: Укргазбанк

  klug написав:Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?

со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця.
т.е. надо пополнять так чтобы было засчитано 1-го числа, тогда сумма на конец дня будет по полной ставке - вроди так...
keep
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 18:56

  keep написав:
  klug написав:Тому я і запитав у чому особливість Укргазу: вони враховують баланс на кінець дня, а не мін. за день; вони враховують макс. за день; період починається з 2-го чи ще щось таке?

со страницы прозапаса: Мінімальний постійний залишок – мінімальний із всіх залишків на рахунку, на кінець кожного операційного дня розрахункового місяця.
т.е. надо пополнять так чтобы было засчитано 1-го числа, тогда сумма на конец дня будет по полной ставке - вроди так...

А шо такое "розрахунковий місяц"?
это календарный месяц, месяц между последним рабочим дн. предыдущего календарного мес и до последнего рабочего этого календарного мес?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:42

В отделении выдали реквизиты поплнения счета.
В назначнии платежа такое...Пополнение счета 2600хххххххххх.400102.980
Что значат выделенные красным цифры?
novichok
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 19:54

  novichok написав:В отделении выдали реквизиты поплнения счета.
В назначнии платежа такое...Пополнение счета 2600хххххххххх.400102.980
Что значат выделенные красным цифры?

Номер субсчета, чтобы зачислили именно на этот ваш счёт,т.к. номер счёта IBAN в Укргазе одинаковый для всех счетов клиента.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:17

novichok вангую что что-то типа внутреннего кода идентификации банковского отделения внутри самого банка (типа внутреннего кода МФО).
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:23

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.

Саме про це я і запитував. Достатньо було написати без зайвих емоцій, як це зробив keep.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 20:50

  Flamingo написав:novichok вангую что что-то типа внутреннего кода идентификации банковского отделения внутри самого банка (типа внутреннего кода МФО).

Нет, для каждой карты одного клиента в пределах одного отделения эти цифры разные. Если бы был код подразделения - были бы одинаковые цифры.
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 21:02

  klug написав:
  velvet написав:Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.

Саме про це я і запитував. Достатньо було написати без зайвих емоцій, як це зробив keep.

Где вы там лишние эмоции углядели? В первом предложении удивление,т.к. мне непонятно при чём остаток на начало дня.В последнем предложении констатация, что каждый для себя сам решает нужны ему несколько прозапасов или нет и соответственно какие суммы на них держать, в зависимости от личных планов.
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