Маємо важливу і, сподіваємося, гарну новину: ми НЕ змінюватимемо умови тарифних планів з 03.09 на переказ коштів з карток Укргазбанку на картки інших банків. Тобто – комісія складатиме, як і раніше, лише 5 грн. 04.09.2020 10:45:22
velvet Подскажите, когда оптимально пополнять Прозапас (в кассе банка), чтобы получить максимальный процент за месяц со "старой" суммой и за месяц с пополненной суммой? В последний день месяца? в первый день месяца? Про снятие речь не идет,использование счета как депозит. Спасибо!
Сделал Виртуальную в грн. Пришло уведомление о подключении СМС-сервиса. Помню по PRO-Запасу ранее нужно было отключать. Сейчас Марина на гарячке уверяет, что по PRO-Запасам СМС бесплатные и здесь соответственно также. Но, чтоб отключить все же, нужно топать в отделение и писать заявление. Что-то на сайте не могу найти в тарифах этот "сервис". Может кто-то знает, действительно бесплатно уже?
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Monk23 написав:Сделал Виртуальную в грн. Пришло уведомление о подключении СМС-сервиса. Помню по PRO-Запасу ранее нужно было отключать. Сейчас Марина на гарячке уверяет, что по PRO-Запасам СМС бесплатные и здесь соответственно также. Но, чтоб отключить все же, нужно топать в отделение и писать заявление. Что-то на сайте не могу найти в тарифах этот "сервис". Может кто-то знает, действительно бесплатно уже?
Monk23 написав:Сделал Виртуальную в грн. Пришло уведомление о подключении СМС-сервиса. Помню по PRO-Запасу ранее нужно было отключать. Сейчас Марина на гарячке уверяет, что по PRO-Запасам СМС бесплатные и здесь соответственно также. Но, чтоб отключить все же, нужно топать в отделение и писать заявление. Что-то на сайте не могу найти в тарифах этот "сервис". Может кто-то знает, действительно бесплатно уже?
Подскажите пожалуйста, в какой день месяца оптимально пополнять Прозапас (в кассе банка), чтобы был максимальный % и за прошлый месяц, и за будущий (с новой суммой). В последний день месяца? в первый? чтобы получать максимальный % и использовать карту как депозит. Спасибо!