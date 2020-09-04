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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 953954955956>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:22

  keep написав:
  clientage написав:А шо такое "розрахунковий місяц"?

судя по примеру расчета внизу на стр. https://www.ukrgasbank.com/private/deposits/pro-zapas - календарный мес. - ведь %% начисляются за все дни месяца :wink:

угадали :)
Розрахунковий місяць – період з першого по останній календарний день місяця, в якому Банком були надані Клієнту послуги по обслуговуванню Рахунку/Субрахунку.
см. https://www.ukrgasbank.com/upload/file/ ... 50520.docx
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 01 вер, 2020 23:31

  velvet написав:При чём тут остаток на утро 1 сентября? Укргаз начисляет по остаткам на конец операционного дня.

а что можно чтобы в течение дня сумма опускалась до нуля/1 грн? а на вечер всё вернуть на место?
Кредо (UAH 12,5%), cib(EUR 4%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 10:47

Шановний клієнте!

Маємо важливу і, сподіваємося, гарну новину:
ми НЕ змінюватимемо умови тарифних планів з 03.09 на переказ коштів з карток Укргазбанку на картки інших банків. Тобто – комісія складатиме, як і раніше, лише 5 грн.
04.09.2020 10:45:22
Получи вознаграждение за оформление карт:
карта А-банка(+50 грн) https://a-bank.com.ua/t?a=4T0CSSRDX0Y0 карта Форвардбанка(+50 и/или 100 грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50 грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100 грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:24

velvet Подскажите, когда оптимально пополнять Прозапас (в кассе банка), чтобы получить максимальный процент за месяц со "старой" суммой и за месяц с пополненной суммой? В последний день месяца? в первый день месяца? Про снятие речь не идет,использование счета как депозит. Спасибо!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:31

Re: Укргазбанк

Сделал Виртуальную в грн. Пришло уведомление о подключении СМС-сервиса. Помню по PRO-Запасу ранее нужно было отключать. Сейчас Марина на гарячке уверяет, что по PRO-Запасам СМС бесплатные и здесь соответственно также. Но, чтоб отключить все же, нужно топать в отделение и писать заявление. Что-то на сайте не могу найти в тарифах этот "сервис". Может кто-то знает, действительно бесплатно уже?
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Monk23
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:51

  Monk23 написав:Сделал Виртуальную в грн. Пришло уведомление о подключении СМС-сервиса. Помню по PRO-Запасу ранее нужно было отключать. Сейчас Марина на гарячке уверяет, что по PRO-Запасам СМС бесплатные и здесь соответственно также. Но, чтоб отключить все же, нужно топать в отделение и писать заявление. Что-то на сайте не могу найти в тарифах этот "сервис". Может кто-то знает, действительно бесплатно уже?

У меня СМС не приходят,даже на проценты
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 04 вер, 2020 16:59

  Monk23 написав:Сделал Виртуальную в грн. Пришло уведомление о подключении СМС-сервиса. Помню по PRO-Запасу ранее нужно было отключать. Сейчас Марина на гарячке уверяет, что по PRO-Запасам СМС бесплатные и здесь соответственно также. Но, чтоб отключить все же, нужно топать в отделение и писать заявление. Что-то на сайте не могу найти в тарифах этот "сервис". Может кто-то знает, действительно бесплатно уже?
Бесплатно уже
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  greenozon написав:0 800 309 000 (безкоштовно з усіх телефонів)
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Повідомлення Додано: Суб 05 вер, 2020 15:57

Re: Укргазбанк

Подскажите пожалуйста, в какой день месяца оптимально пополнять Прозапас (в кассе банка), чтобы был максимальный % и за прошлый месяц, и за будущий (с новой суммой). В последний день месяца? в первый? чтобы получать максимальный % и использовать карту как депозит. Спасибо!
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 07:22

Re: Укргазбанк

может кто открывал тут депо в золоте , поделитесь опытом...
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