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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 953954955956

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 07:29

  iov написав:Подскажите пожалуйста, в какой день месяца оптимально пополнять Прозапас (в кассе банка), чтобы был максимальный % и за прошлый месяц, и за будущий (с новой суммой). В последний день месяца? в первый? чтобы получать максимальный % и использовать карту как депозит. Спасибо!
в одному разі не в перший. Краще за які два роб. Дні до кінця місяця. До останнього не тягніть,там були моменти коли через касу,коли термінал,коли сером,деталей вже не пам'ятаю,але останній день може зіграти злий жарт, коли по рахунку проведуть у перший робочий.
stargazer
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 08:31

Правильно ли я понимаю, если открыть карту Прозапас сегодня, а пополнить завтра, то весь остаток месяца будут пониженные проценты на всю сумму, так как минимальный остаток на карте за месяц будет 0 (в день открытия)?

И что означает "...ставка по рахунку річний/3-місячний", что именно говодое/3хмесячное?
ignorabimus
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 вер, 2020 17:39

Re: Укргазбанк

друзья, а в чем смысл Еко-депозит Плюс? - сроки больше, ставки меньше..
https://www.ukrgasbank.com/private/depo ... _dep_plus/
или старые депозиты уже не открывают? - не нашел инфы на сайте..
keep
 
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Укргазбанк (9553)
10.09.2020 17:39
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