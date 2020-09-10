iov написав:Подскажите пожалуйста, в какой день месяца оптимально пополнять Прозапас (в кассе банка), чтобы был максимальный % и за прошлый месяц, и за будущий (с новой суммой). В последний день месяца? в первый? чтобы получать максимальный % и использовать карту как депозит. Спасибо!
в одному разі не в перший. Краще за які два роб. Дні до кінця місяця. До останнього не тягніть,там були моменти коли через касу,коли термінал,коли сером,деталей вже не пам'ятаю,але останній день може зіграти злий жарт, коли по рахунку проведуть у перший робочий.
Правильно ли я понимаю, если открыть карту Прозапас сегодня, а пополнить завтра, то весь остаток месяца будут пониженные проценты на всю сумму, так как минимальный остаток на карте за месяц будет 0 (в день открытия)?
И что означает "...ставка по рахунку річний/3-місячний", что именно говодое/3хмесячное?
ignorabimus написав:Правильно ли я понимаю, если открыть карту Прозапас сегодня, а пополнить завтра, то весь остаток месяца будут пониженные проценты на всю сумму, так как минимальный остаток на карте за месяц будет 0 (в день открытия)?
И что означает "...ставка по рахунку річний/3-місячний", что именно говодое/3хмесячное?
по идее будет повышенный % а что мешает открыть и сразу пополнить?
річний/3-місячний означает на какой период фиксируется ставка. Можете открывать оба и выбирать ту карту где ставка выше. Ставки бывают разные но отличаются не намного.
у меня на прозапасе долго был ноль, в конце месяца пополнил и вуаля через пару дней вижу 5% (за эти дни). Видимо они ноль игнорят, если пополните на 1 грн а потом на 1000 то % насчитают на 1 грн, но на ноль это правило не распространяется.
верю в евро... по 1,4 не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian написав: у меня на прозапасе долго был ноль, в конце месяца пополнил и вуаля через пару дней вижу 5% (за эти дни). Видимо они ноль игнорят, если пополните на 1 грн а потом на 1000 то % насчитают на 1 грн, но на ноль это правило не распространяется.
может они всетаки на ноль начислили повышенный % ?