Додано: Вів 22 вер, 2020 13:53



Знову не працює интернет-клиент банк! На моменті при авторизації навіть пише що телефон набрано невірно. Перевірено тричі.



Підтримка, як завжди нічого не хоче робити! Кажуть що инткрнет-кліент банк не підтримують, хоч посилання на нього є навіть на їхньому головному сайті, в усіх описах по картках на интернет-клієнт екобанк є посилання!



Десь місяця два тому я просив зробити ескалацію на керівника банку тому що воно не працює, а дедалі стає гірше і гірше.



ГАНЬБА!



Про мобільний додаток, не хочу говорити, під моїм стареньким андроїдом він не становиться, і на малому екрані смартфону, може хто і буде працювати з лупою, та не я.



ВО



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- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.