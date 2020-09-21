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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 13:53
Укргазбанку -ГАНЬБА
Знову не працює интернет-клиент банк! На моменті при авторизації навіть пише що телефон набрано невірно. Перевірено тричі.
Підтримка, як завжди нічого не хоче робити! Кажуть що инткрнет-кліент банк не підтримують, хоч посилання на нього є навіть на їхньому головному сайті, в усіх описах по картках на интернет-клієнт екобанк є посилання!
Десь місяця два тому я просив зробити ескалацію на керівника банку тому що воно не працює, а дедалі стає гірше і гірше.
ГАНЬБА!
Про мобільний додаток, не хочу говорити, під моїм стареньким андроїдом він не становиться, і на малому екрані смартфону, може хто і буде працювати з лупою, та не я.
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:09
це в них хронічне!
спостерігаю аналогічну "ахінєю" на телефоні
лікується лише чистками і переустановками
ганьба!
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 вер, 2020 17:25
Керівник цієї ганьби Голова НБУ.
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