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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 954955956957

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 10:21

По прозапасу сэп сейчас бесплатный?
lara_08
 
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Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:29

  lara_08 написав:По прозапасу сэп сейчас бесплатный?

да
novichok
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Повідомлень: 2182
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 13:53

Укргазбанку -ГАНЬБА


Знову не працює интернет-клиент банк! На моменті при авторизації навіть пише що телефон набрано невірно. Перевірено тричі.

Підтримка, як завжди нічого не хоче робити! Кажуть що инткрнет-кліент банк не підтримують, хоч посилання на нього є навіть на їхньому головному сайті, в усіх описах по картках на интернет-клієнт екобанк є посилання!

Десь місяця два тому я просив зробити ескалацію на керівника банку тому що воно не працює, а дедалі стає гірше і гірше.

ГАНЬБА!

Про мобільний додаток, не хочу говорити, під моїм стареньким андроїдом він не становиться, і на малому екрані смартфону, може хто і буде працювати з лупою, та не я.

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 17:09

  s0v7a написав:
Знову не працює интернет-клиент банк! На моменті при авторизації навіть пише що телефон набрано невірно. Перевірено тричі.

Підтримка, як завжди нічого не хоче робити! Кажуть що инткрнет-кліент банк не підтримують, хоч посилання на нього є навіть на їхньому головному сайті, в усіх описах по картках на интернет-клієнт екобанк є посилання!

Десь місяця два тому я просив зробити ескалацію на керівника банку тому що воно не працює, а дедалі стає гірше і гірше.

ГАНЬБА!

Про мобільний додаток, не хочу говорити, під моїм стареньким андроїдом він не становиться, і на малому екрані смартфону, може хто і буде працювати з лупою, та не я.

ВО


це в них хронічне!
спостерігаю аналогічну "ахінєю" на телефоні

лікується лише чистками і переустановками

ганьба!
+50грн !
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greenozon
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Керівник цієї ганьби Голова НБУ. :)
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Квесторе_поверніться
 
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