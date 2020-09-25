на палю!
і конфіскація усього накраденого за останні 20 років
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 вер, 2020 23:15
Re: Укргазбанк
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 23 вер, 2020 22:38
Додано: Чет 24 вер, 2020 09:56
САП НАБУ НАЗК ДБР ВАКС
одні букви... жодних дій
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 24 вер, 2020 14:30
решил вывести деньги с прозапаса.
как понял самое выгодное это СЕП
попробовал через приложение - приходит какойто код с бесконечными "ШШШШШШШkadaBBra"
ввожу его но приложение пишет что "что-то пошло не так"
веб версия по номеру телефона не пускает ( она работает или как?)
может кто знает п2п сейчас 5 грн или 5 грн+0.5%?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
Додано: Чет 24 вер, 2020 15:10
Код у укргаза действительно странный приходит, у меня приложение его само считало, руками его не вводил, для этого надо дать доступ приложению к сообщениям. Судя по тарифам p2p по прозапасу 0,5% від суми+5,00грн.
Додано: Чет 24 вер, 2020 16:17
Додано: Чет 24 вер, 2020 18:28
Есть нюанс: нужно вводить не код, не копировать его отдельно, а вставить в это поле для ввода кода ВСЁ скопированное смс-сообщение – полностью. В поле для кода в таком случае останутся только вот эти "ШШШШШ"
Додано: П'ят 25 вер, 2020 12:12
Код пройшов якщо фінномер у смартфоні
никому не верю
Додано: П'ят 25 вер, 2020 12:35
Додано: Суб 26 вер, 2020 03:57
Re: Укргазбанк
|