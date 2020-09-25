RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 955956957958

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 22 вер, 2020 23:15

Re: Укргазбанк

  Ratatui написав:Зрадник.

на палю!
і конфіскація усього накраденого за останні 20 років
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9673
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 вер, 2020 22:38

  greenozon написав:
  Ratatui написав:Зрадник.

на палю!
і конфіскація усього накраденого за останні 20 років


Тут много кого надо с конфискацией. Но кто же сам себя посадит.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7058
З нами з: 30.11.12
Подякував: 109 раз.
Подякували: 678 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 09:56

САП НАБУ НАЗК ДБР ВАКС

одні букви... жодних дій
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9673
З нами з: 01.06.14
Подякував: 200 раз.
Подякували: 659 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 14:30

решил вывести деньги с прозапаса.
как понял самое выгодное это СЕП
попробовал через приложение - приходит какойто код с бесконечными "ШШШШШШШkadaBBra"
ввожу его но приложение пишет что "что-то пошло не так" :(
веб версия по номеру телефона не пускает ( она работает или как?)

может кто знает п2п сейчас 5 грн или 5 грн+0.5%?
Алла($5%), cib(EUR3.3%) Альтернативный прогноз курса:
https://forum.finance.ua/topic231603.html
uaprofi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4311
З нами з: 21.04.11
Подякував: 625 раз.
Подякували: 418 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 15:10

  uaprofi написав:решил вывести деньги с прозапаса.
как понял самое выгодное это СЕП
попробовал через приложение - приходит какойто код с бесконечными "ШШШШШШШkadaBBra"
ввожу его но приложение пишет что "что-то пошло не так" :(
веб версия по номеру телефона не пускает ( она работает или как?)

может кто знает п2п сейчас 5 грн или 5 грн+0.5%?


Код у укргаза действительно странный приходит, у меня приложение его само считало, руками его не вводил, для этого надо дать доступ приложению к сообщениям. Судя по тарифам p2p по прозапасу 0,5% від суми+5,00грн.
antey718
 
Повідомлень: 525
З нами з: 03.08.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 16:17

  uaprofi написав:попробовал через приложение - приходит какойто код с бесконечными "ШШШШШШШkadaBBra"
ввожу его но приложение пишет что "что-то пошло не так" :(

войти можно только если приложение само считает код из смс,
ручной ввод кода не прокатит
J
 
Повідомлень: 4930
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 220 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 вер, 2020 18:28

  uaprofi написав:приходит какой-то код с бесконечными "ШШШШШШШkadaBBra"
ввожу его но приложение пишет что "что-то пошло не так"

Есть нюанс: нужно вводить не код, не копировать его отдельно, а вставить в это поле для ввода кода ВСЁ скопированное смс-сообщение – полностью. В поле для кода в таком случае останутся только вот эти "ШШШШШ" 8)
killer bees
 
Повідомлень: 9
З нами з: 08.08.16
Подякував: 59 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 12:12

  killer bees написав:
  uaprofi написав:приходит какой-то код с бесконечными "ШШШШШШШkadaBBra"
ввожу его но приложение пишет что "что-то пошло не так"

Есть нюанс: нужно вводить не код, не копировать его отдельно, а вставить в это поле для ввода кода ВСЁ скопированное смс-сообщение – полностью. В поле для кода в таком случае останутся только вот эти "ШШШШШ" 8)

Код пройшов якщо фінномер у смартфоні
никому не верю
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12393
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 720 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 25 вер, 2020 12:35

  Квесторе_поверніться написав:Керівник цієї ганьби Голова НБУ. :)
теперь вся банковская система как укргаз будет
посетитель
 
Повідомлень: 169
З нами з: 22.12.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 26 вер, 2020 03:57

Re: Укргазбанк

  antey718 написав:Код у укргаза действительно странный приходит,
Мені періодично отаке приходить ||||||||||
ricardo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 587
З нами з: 20.03.09
Подякував: 320 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 955956957958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sens і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.