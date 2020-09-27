Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 вер, 2020 07:24
Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен
никому не верю
Додано: Суб 26 вер, 2020 13:22
Re: Укргазбанк
Стоит внимательно прочитать текст запроса OTP-кода) Там указано ввести сообщение полностью, а не только сам код.
У меня финномер на телефоне, а приложение на планшете: скопированное сообщение с кодом перебрасываю ВСЁ полностью через телеграм, а далее вставляю полностью скопированное сообщение в поле ввода кода в приложении.
Схема рабочая.
Додано: Нед 27 вер, 2020 19:35
а по-моему вы занимаетесь не тем молодой человек,проверять вашу схему не стану,так как проверено приложение на смартфон с финномер
никому не верю
Додано: Нед 27 вер, 2020 20:16
Re: Укргазбанк
Звучит как "не читал, но осуждаю"
Тут Вы неправы. Вход доступен при вставке полного текста сообщения, независимо от того, находится ли финансовый номер в том же телефоне, что и приложение, или нет.
Стоит ли разность финансовый номер и приложение на разные телефоны - это другой вопрос, но читал, что некоторые так делают.
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