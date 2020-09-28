Додано: Вів 29 вер, 2020 20:02

Газмяс сегодня повеселил. Звонок: "Спасибо что вы с нами. Мы рассылали клиентам через вайбер приглашение загрузить наше приложение и видим что вы этого не сделали. Почему?" "Ну наверное потому, что у меня кроме как текущего счета в Евро и депозитных счетов тоже в Евро никаких других счетов в вашем банке нет, а без карт приложение просто не даст зарегистрироваться..." "А да правильно, но может вы когда-то откроете у нас карточные счета, то тогда загрузите наше приложение?" "Ну если когда-то открою...