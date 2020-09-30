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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 26 вер, 2020 07:24
ricardo написав: antey718 написав:
Код у укргаза действительно странный приходит,
Мені періодично отаке приходить ||||||||||
Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен
никому не верю
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sens
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Додано: Суб 26 вер, 2020 13:22
sens написав:
приложение и финномер в разных патефонах,то вход будет недоступен
Стоит внимательно прочитать текст запроса OTP-кода) Там указано ввести сообщение полностью, а не только сам код.
У меня финномер на телефоне, а приложение на планшете: скопированное сообщение с кодом перебрасываю ВСЁ полностью через телеграм, а далее вставляю полностью скопированное сообщение в поле ввода кода в приложении.
Схема рабочая.
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killer bees
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Додано: Нед 27 вер, 2020 19:35
killer bees написав: sens написав:
приложение и финномер в разных патефонах,то вход будет недоступен
Стоит внимательно прочитать текст запроса OTP-кода) Там указано ввести сообщение полностью, а не только сам код.
У меня финномер на телефоне, а приложение на планшете: скопированное сообщение с кодом перебрасываю ВСЁ полностью через телеграм, а далее вставляю полностью скопированное сообщение в поле ввода кода в приложении.
Схема рабочая.
а по-моему вы занимаетесь не тем молодой человек,проверять вашу схему не стану,так как проверено приложение на смартфон с финномер
никому не верю
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sens
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Додано: Нед 27 вер, 2020 20:16
sens написав:
а по-моему вы занимаетесь не тем молодой человек,проверять вашу схему не стану,так как проверено приложение на смартфон с финномер
Звучит как "не читал, но осуждаю"
sens написав:
Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен
Тут Вы неправы. Вход доступен при вставке полного текста сообщения, независимо от того, находится ли финансовый номер в том же телефоне, что и приложение, или нет.
Стоит ли разность финансовый номер и приложение на разные телефоны - это другой вопрос, но читал, что некоторые так делают.
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ingtrans
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Додано: Пон 28 вер, 2020 12:28
ingtrans написав: sens написав:
а по-моему вы занимаетесь не тем молодой человек,проверять вашу схему не стану,так как проверено приложение на смартфон с финномер
Звучит как "не читал, но осуждаю"
sens написав:
Если у вас приложении и финномер в разных патифонах,то вход будет недоступен
Тут Вы неправы. Вход доступен при вставке полного текста сообщения, независимо от того, находится ли финансовый номер в том же телефоне, что и приложение, или нет.
Стоит ли разность финансовый номер и приложение на разные телефоны - это другой вопрос, но читал, что некоторые так делают.
Монописуально,в смарте есть финномер и только банковские приложения,нет другого хлама
никому не верю
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sens
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Додано: Вів 29 вер, 2020 11:13
Коллеги, по виртуальному Прозапасу ничего не менялось, 10% ещё есть?
Если что, надо сейчас туда денежки СЭПом забросить, чтоб к 1 октября они уже были и на них начали капать повышенные проценты, правильно?
А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?
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Andrew75
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Додано: Вів 29 вер, 2020 19:35
Andrew75 написав:
Коллеги, по виртуальному Прозапасу ничего не менялось, 10% ещё есть?
Если что, надо сейчас туда денежки СЭПом забросить, чтоб к 1 октября они уже были и на них начали капать повышенные проценты, правильно?
А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?
Все верно. СЭПом (забросить) можно и завтра, если что.
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novichok
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Додано: Вів 29 вер, 2020 20:02
Газмяс сегодня повеселил. Звонок: "Спасибо что вы с нами. Мы рассылали клиентам через вайбер приглашение загрузить наше приложение и видим что вы этого не сделали. Почему?" "Ну наверное потому, что у меня кроме как текущего счета в Евро и депозитных счетов тоже в Евро никаких других счетов в вашем банке нет, а без карт приложение просто не даст зарегистрироваться..." "А да правильно, но может вы когда-то откроете у нас карточные счета, то тогда загрузите наше приложение?" "Ну если когда-то открою...
"
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 14:30
Flamingo написав:
Газмяс сегодня повеселил. Звонок: "Спасибо что вы с нами. Мы рассылали клиентам через вайбер приглашение загрузить наше приложение и видим что вы этого не сделали. Почему?" "Ну наверное потому, что у меня кроме как текущего счета в Евро и депозитных счетов тоже в Евро никаких других счетов в вашем банке нет, а без карт приложение просто не даст зарегистрироваться..." "А да правильно, но может вы когда-то откроете у нас карточные счета, то тогда загрузите наше приложение?" "Ну если когда-то открою...
"
А я от маю кілька карток прозапас, але їх застосунок мої євродепи все одно не покаже, тому сенсу у ньому я для себе ще не вигадав, хіба пограти надумаю у валютообмін онлайн, колись, можливо...
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
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kreuz
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Додано: Чет 01 жов, 2020 15:07
А когда, кстати, по прозапас приходят проценты на остаток? Открыл недавно виртуальную, в прошлом месяце закинул деньги, пока ничего не приходило.
- https://monobank.ua/r/t7ba - 50 грн > monobank (кешбэк, % на остаток)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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