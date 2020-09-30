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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08
ingtrans написав:
А когда, кстати, по прозапас приходят проценты на остаток? Открыл недавно виртуальную, в прошлом месяце закинул деньги, пока ничего не приходило.
В первый рабочий день месяца в 8-9 вечера.
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