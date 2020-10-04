Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08
ingtrans написав:
А когда, кстати, по прозапас приходят проценты на остаток? Открыл недавно виртуальную, в прошлом месяце закинул деньги, пока ничего не приходило.
В первый рабочий день месяца в 8-9 вечера.
antey718
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:56
Знов палочки (15 штук)прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфону.
Востаннє редагувалось
ricardo
в Чет 01 жов, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
ricardo
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Додано: Чет 01 жов, 2020 19:58
ricardo написав:
Знов палочки прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфоу.
Копирование и вставка полного текста полученного сообщения помогает даже без автозаполнения. Но а автозаполлнением, конечно, проще.
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ingtrans
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Додано: Чет 01 жов, 2020 20:33
ricardo написав:
Знов палочки (15 штук)прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфону.
а что бывают дни без палочек?
J
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:30
У мене є проЗапас в доларах, якщо відкрити віртуальну грн карту, або прозапас в грн, то чи буде комісія при обміні валют онлайн? (зарахування/зняття).
Rainbow
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Додано: Пон 05 жов, 2020 10:35
ingtrans написав: ricardo написав:
Знов палочки прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфоу.
Копирование и вставка полного текста полученного сообщения помогает даже без автозаполнения. Но а автозаполлнением, конечно, проще.
Ахтунг! Не могу отправить СЭП на Альфу.
Автозаполнение вставляет из СМС только 14 палочек, результат на картинке. А если скопировать код из СМС полностью (14 палочек, пробел и собственно код) и вставить в поле ввода, то кнопка "Підтвердити" становится недоступной, типа превышено ограничение на максимальный размер ввода.
На прошлой неделе отправлял СЭП на Приват, тоже атозаполнились только палочки, но тогда все прошло успешно.
Julio
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