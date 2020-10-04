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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:56
Re: Укргазбанк
Знов палочки (15 штук)прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфону.
Востаннє редагувалось ricardo в Чет 01 жов, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 01 жов, 2020 19:58
Re: Укргазбанк
Копирование и вставка полного текста полученного сообщения помогает даже без автозаполнения. Но а автозаполлнением, конечно, проще.
Додано: Чет 01 жов, 2020 20:33
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:30
У мене є проЗапас в доларах, якщо відкрити віртуальну грн карту, або прозапас в грн, то чи буде комісія при обміні валют онлайн? (зарахування/зняття).
Додано: Пон 05 жов, 2020 10:35
Ахтунг! Не могу отправить СЭП на Альфу.
Автозаполнение вставляет из СМС только 14 палочек, результат на картинке. А если скопировать код из СМС полностью (14 палочек, пробел и собственно код) и вставить в поле ввода, то кнопка "Підтвердити" становится недоступной, типа превышено ограничение на максимальный размер ввода.
На прошлой неделе отправлял СЭП на Приват, тоже атозаполнились только палочки, но тогда все прошло успешно.
P.S. Отправилось таки с N-й попытки. Таки не надо вставлять полный код из СМС, 14 палочек рулят.
Додано: Пон 05 жов, 2020 13:21
ГАНЬБА IT підтримці банку!
Сьогодні навіть сайт банку
ЕКО Интернет банк
У сина мобільний ЕКО банк пише немає інтернет зʼєднання.
Все не працює!!!
ГАНЬБА!
ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
Додано: Пон 05 жов, 2020 14:18
Обмін без комісії. Зняття без комісії лише валюти. Гривню доведеться виводити на іншу банку.
Мене "з'єднує", але баланс на усіх картках показує 0.
UPD: баланси підтягнулися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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