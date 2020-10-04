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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 15:08

  ingtrans написав:А когда, кстати, по прозапас приходят проценты на остаток? Открыл недавно виртуальную, в прошлом месяце закинул деньги, пока ничего не приходило.

В первый рабочий день месяца в 8-9 вечера.
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:56

Re: Укргазбанк

Знов палочки (15 штук)прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфону.
Востаннє редагувалось ricardo в Чет 01 жов, 2020 19:58, всього редагувалось 1 раз.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 19:58

Re: Укргазбанк

  ricardo написав:Знов палочки прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфоу.

Копирование и вставка полного текста полученного сообщения помогает даже без автозаполнения. Но а автозаполлнением, конечно, проще.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 01 жов, 2020 20:33

  ricardo написав:Знов палочки (15 штук)прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфону.

а что бывают дни без палочек?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:30

У мене є проЗапас в доларах, якщо відкрити віртуальну грн карту, або прозапас в грн, то чи буде комісія при обміні валют онлайн? (зарахування/зняття).
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 10:35

  ingtrans написав:
  ricardo написав:Знов палочки прийшли як код підтвердження. Допомагає лише автозаповнення смартфоу.

Копирование и вставка полного текста полученного сообщения помогает даже без автозаполнения. Но а автозаполлнением, конечно, проще.

Ахтунг! Не могу отправить СЭП на Альфу.
Зображення
Автозаполнение вставляет из СМС только 14 палочек, результат на картинке. А если скопировать код из СМС полностью (14 палочек, пробел и собственно код) и вставить в поле ввода, то кнопка "Підтвердити" становится недоступной, типа превышено ограничение на максимальный размер ввода.
На прошлой неделе отправлял СЭП на Приват, тоже атозаполнились только палочки, но тогда все прошло успешно.

P.S. Отправилось таки с N-й попытки. Таки не надо вставлять полный код из СМС, 14 палочек рулят.
Julio
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 13:21

ГАНЬБА IT підтримці банку!


Сьогодні навіть сайт банку https://www.ukrgasbank.com не працює!

ЕКО Интернет банк https://auth.ukrgasbank.com/ при наборі номера телефону і подальшій отправці крутить колесики нескінченно.

У сина мобільний ЕКО банк пише немає інтернет зʼєднання.

Все не працює!!! :evil: :evil: :evil:


ГАНЬБА!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 14:18

  Rainbow написав:У мене є проЗапас в доларах, якщо відкрити віртуальну грн карту, або прозапас в грн, то чи буде комісія при обміні валют онлайн? (зарахування/зняття).

Обмін без комісії. Зняття без комісії лише валюти. Гривню доведеться виводити на іншу банку.

  s0v7a написав:У сина мобільний ЕКО банк пише немає інтернет зʼєднання.

Мене "з'єднує", але баланс на усіх картках показує 0.

UPD: баланси підтягнулися.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 18:34

  klug написав:
  Rainbow написав:У мене є проЗапас в доларах, якщо відкрити віртуальну грн карту, або прозапас в грн, то чи буде комісія при обміні валют онлайн? (зарахування/зняття).

Обмін без комісії. Зняття без комісії лише валюти. Гривню доведеться виводити на іншу банку.

  s0v7a написав:У сина мобільний ЕКО банк пише немає інтернет зʼєднання.

Мене "з'єднує", але баланс на усіх картках показує 0.

UPD: баланси підтягнулися.


Вітаю, klug.

Видалили мобільний Еко-банк. Встановили по новому. Стало. Це щоб не казали, що немає доступу до інтернету.

Київстар, андроід. Таки пише що немає доступу до інтернету. НЕ ПРАЦЮЄ!

ГАНЬБА. Цілу добу не працює. Це ж які збитки у банка з вини поганої IT підтримки!!! Що не можуть відкотитись до попередньої версіі?

Чи таки атака на банк? З якою не можуть впоратись?

І от дива! Як Приват, Ощад, чи Моно - так навкруги пишуть що збій і якусь орієнтацію по вирішенню проблеми дають! А тут маємо тишу, ну зовсім не хочуть з клієнтами спілкуватись.

Ще раз ГАНЬБА!

ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:11

Та то ганьба Київстару!

  s0v7a написав:
Вітаю, klug.

Видалили мобільний Еко-банк. Встановили по новому. Стало. Це щоб не казали, що немає доступу до інтернету.

Київстар, андроід. Таки пише що немає доступу до інтернету. НЕ ПРАЦЮЄ!

ГАНЬБА. Цілу добу не працює. Це ж які збитки у банка з вини поганої IT підтримки!!! Що не можуть відкотитись до попередньої версіі?

Чи таки атака на банк? З якою не можуть впоратись?

І от дива! Як Приват, Ощад, чи Моно - так навкруги пишуть що збій і якусь орієнтацію по вирішенню проблеми дають! А тут маємо тишу, ну зовсім не хочуть з клієнтами спілкуватись.

Ще раз ГАНЬБА!

ВО


Вітаюсь совсіма.

Якісь проблеми на DNS серверах Київстару. Загубили маршрут
на IP адресу 91.208.198.68 під іменем www.ukrgasbank.com

Напряму, ось так, сайт працює https://91.208.198.68/

ГАНЬБА Київстару!

Якщо комусь треба, можу дати ip адреси DNS серверів Київстара де помилка при маршруті від мене.

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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