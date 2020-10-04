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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 958959960961

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 19:23

  s0v7a написав:
Вітаюсь совсіма.

Якісь проблеми на DNS серверах Київстару. Загубили маршрут
на IP адресу 91.208.198.68 під іменем http://www.ukrgasbank.com

Напряму, ось так, сайт працює https://91.208.198.68/

ГАНЬБА Київстару!

Якщо комусь треба, можу дати ip адреси DNS серверів Київстара де помилка при маршруті від мене.

ВО




О сайт банку і мобільний додаток запрацювали!!!

Та інтернет еко-банк після вводу телефону таки крутить кружелики! Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите?


Ганьба УкрГазБанку!

ВО

СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Повідомлення Додано: Пон 05 жов, 2020 20:07

Re: Укргазбанк

В додаток зайшов нарешті. По всіх картках показує 0 на залишку.
IDAN
 
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Укргазбанк (9602)
05.10.2020 20:07
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