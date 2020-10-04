Якщо комусь треба, можу дати ip адреси DNS серверів Київстара де помилка при маршруті від мене.
ВО
О сайт банку і мобільний додаток запрацювали!!!
Та інтернет еко-банк після вводу телефону таки крутить кружелики! Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите?
Ганьба УкрГазБанку!
ВО
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
IDAN написав:В додаток зайшов нарешті. По всіх картках показує 0 на залишку.
Вітаю, IDAN.
В мене теж та сама проблема в мобільному еко-банку. Нулі в балансі. Телефонував у підримку. Перевірили, кошти на місці, а нулі пояснили ще не повним відпрацюванням попререднього сбою! Отакої.
ВО
Хай щастить!
СерРічна: - є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.