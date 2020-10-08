Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 жов, 2020 19:23
s0v7a написав: Вітаюсь совсіма. Якісь проблеми на DNS серверах Київстару. Загубили маршрут на IP адресу 91.208.198.68 під іменем http://www.ukrgasbank.com Напряму, ось так, сайт працює https://91.208.198.68/ ГАНЬБА Київстару! Якщо комусь треба, можу дати ip адреси DNS серверів Київстара де помилка при маршруті від мене. ВО О сайт банку і мобільний додаток запрацювали!!! Та інтернет еко-банк після вводу телефону таки крутить кружелики! Авторизація так і не працює!!! О вже не крутить кружелики , а знову пише "Неправильний номер телефону"! Коли полагодите? Ганьба УкрГазБанку! ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:07
В додаток зайшов нарешті. По всіх картках показує 0 на залишку.
IDAN
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Додано: Пон 05 жов, 2020 20:18
IDAN написав:
В додаток зайшов нарешті. По всіх картках показує 0 на залишку.
Хай щастить! Вітаю, IDAN. В мене теж та сама проблема в мобільному еко-банку. Нулі в балансі. Телефонував у підримку. Перевірили, кошти на місці, а нулі пояснили ще не повним відпрацюванням попререднього сбою! Отакої. ВО
СерРічна:
- є зважена за щоденними обертами МБ ціна доляра з 1 січня по поточну дату року; - а є з 1 серпня середньоарифметична за МБ днями з 1 січня по поточну дату року. У дужках - попереднє значення.
s0v7a
Форумчанин року
Повідомлень: 1467
З нами з: 16.10.08
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2014 раз.
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:04
IDAN написав:
В додаток зайшов нарешті. По всіх картках показує 0 на залишку.
Треба почекати пару хвилин, потім свайпнути зверху донизу, і актуальні залишки підтягуються.
Julio
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:15
Все працює. Без танців з бубнами.
IDAN
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Додано: Пон 05 жов, 2020 21:31
Знову нулі. Julio, тепер тільки з Вашою підказкою свайпнути виходить.
IDAN
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:07
Підкажіть будь ласка, якщо "ПроЗапас" річний закінчується завтра, він автоматично пролонгується? Чи треба топати у відділення?
IDAN
Повідомлень: 113
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Подякував: 11 раз.
Подякували: 26 раз.
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:10
IDAN написав:
Підкажіть будь ласка, якщо "ПроЗапас" річний закінчується завтра, він автоматично пролонгується? Чи треба топати у відділення?
если срок карты не закончился продлевается автоматически под 10% на данный момент
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4613
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:17
vitaliian написав:
если срок карты не закончился продлевается автоматически под 10% на данный момент
Уточните, пожалуйста, если срок карты закончился, то и вклад Прозапас заканчивается, или вклад не заканчивается с окончанием срока карты, а просто карту нужно поменять на новую?
finfen
Повідомлень: 201
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 11:40
finfen написав: vitaliian написав:
если срок карты не закончился продлевается автоматически под 10% на данный момент
Уточните, пожалуйста, если срок карты закончился, то и вклад Прозапас заканчивается, или вклад не заканчивается с окончанием срока карты, а просто карту нужно поменять на новую?
новая карта идёт на новых условиях (сейчас 10%). Карту можно открыть в экобанке виртуальную, если физический пластик вам не нужен.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
Повідомлень: 4613
З нами з: 06.04.16
Подякував: 979 раз.
Подякували: 1320 раз.
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