Прозапас лонгується незалежно від карти.
Картку потім можна поміняти
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:11
Прозапас лонгується незалежно від карти.
Картку потім можна поміняти
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 10 жов, 2020 10:44
Re: Укргазбанк
Можно и физическую открыть, drive start.
Не понятны её отличия от прозапаса, тарифы и условия до открытия не предлагаются.
Размер имеет значение.
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