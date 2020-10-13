Прозапас лонгується незалежно від карти.
Картку потім можна поміняти
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Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:11
Прозапас лонгується незалежно від карти.
Картку потім можна поміняти
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Суб 10 жов, 2020 10:44
Re: Укргазбанк
Можно и физическую открыть, drive start.
Не понятны её отличия от прозапаса, тарифы и условия до открытия не предлагаются.
Размер имеет значение.
Додано: Сер 14 жов, 2020 15:58
А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
Додано: Сер 14 жов, 2020 16:04
Прозапас є на 3 місяці і рік? Більше ніяких немає?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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