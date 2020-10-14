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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 959960961962

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:11

  finfen написав:
  vitaliian написав:если срок карты не закончился продлевается автоматически под 10% на данный момент

Уточните, пожалуйста, если срок карты закончился, то и вклад Прозапас заканчивается, или вклад не заканчивается с окончанием срока карты, а просто карту нужно поменять на новую?

Прозапас лонгується незалежно від карти.
Картку потім можна поміняти
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Повідомлення Додано: Суб 10 жов, 2020 10:44

Re: Укргазбанк

vitaliian написав: Карту можно открыть в экобанке виртуальную, если физический пластик вам не нужен.
Можно и физическую открыть, drive start.
Не понятны её отличия от прозапаса, тарифы и условия до открытия не предлагаются.
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 15:58

А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:04

Прозапас є на 3 місяці і рік? Більше ніяких немає?
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:55

  ignorabimus написав:А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....

Відкрийте віртуалку в Екобанку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 16:56

Re: Укргазбанк

  Andrew75 написав:А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?

Дивно, минулого тижня СЕП на А-банк дійшов за 20 хв, а відісланий цього понеділка ще чекаю.
ricardo
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Повідомлення Додано: Сер 14 жов, 2020 22:23

  ignorabimus написав:А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
хоть 5 шт но формально уже 2я платная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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Повідомлення Додано: Чет 15 жов, 2020 15:14

  ricardo написав:
  Andrew75 написав:А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?

Дивно, минулого тижня СЕП на А-банк дійшов за 20 хв, а відісланий цього понеділка ще чекаю.

Повна фігня. Провисіло три дні "Платіж в обробці" і пропало. Ніц не виконано.
ricardo
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