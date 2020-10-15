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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 жов, 2020 12:11
finfen написав: vitaliian написав:
если срок карты не закончился продлевается автоматически под 10% на данный момент
Уточните, пожалуйста, если срок карты закончился, то и вклад Прозапас заканчивается, или вклад не заканчивается с окончанием срока карты, а просто карту нужно поменять на новую?
Прозапас лонгується незалежно від карти.
Картку потім можна поміняти
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Додано: Суб 10 жов, 2020 10:44
vitaliian написав: Карту можно открыть в экобанке виртуальную, если физический пластик вам не нужен.
Можно и физическую открыть, drive start.
Не понятны её отличия от прозапаса, тарифы и условия до открытия не предлагаются.
Размер имеет значение.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 15:58
А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
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ignorabimus
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:04
Прозапас є на 3 місяці і рік? Більше ніяких немає?
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:55
ignorabimus написав:
А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
Відкрийте віртуалку в Екобанку.
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Додано: Сер 14 жов, 2020 16:56
Andrew75 написав:
А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?
Дивно, минулого тижня СЕП на А-банк дійшов за 20 хв, а відісланий цього понеділка ще чекаю.
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ricardo
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Додано: Сер 14 жов, 2020 22:23
ignorabimus написав:
А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
хоть 5 шт но формально уже 2я платная.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
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vitaliian
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Додано: Чет 15 жов, 2020 15:14
ricardo написав: Andrew75 написав:
А вывод бесплатно оттуда СЭПом всё ещё есть?
Дивно, минулого тижня СЕП на А-банк дійшов за 20 хв, а відісланий цього понеділка ще чекаю.
Повна фігня. Провисіло три дні "Платіж в обробці" і пропало. Ніц не виконано.
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:42
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
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shelets
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 19:57
Попадете по любому. Лучше в конце месяца
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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