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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:38
ignorabimus написав:
А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
у меня 4 гривневых прозапаса 2 в пластике и 2 виртуальных
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:40
shelets написав:
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:09
vitaliian написав: shelets написав:
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
А разве не всё равно? Если пополнить сейчас, то всё равно сумма пополения пойдет с пониженным процентом хоть по старой карте, хоть по новой, а имеющаяся сумма - с повышенным.
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ingtrans
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:12
ingtrans написав: vitaliian написав: shelets написав:
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
А разве не всё равно? Если пополнить сейчас, то всё равно сумма пополения пойдет с пониженным процентом хоть по старой карте, хоть по новой, а имеющаяся сумма - с повышенным.
новооткрытая карта даёт повышенный % с даты открытия.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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