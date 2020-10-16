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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 960961962963

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:38

  ignorabimus написав:А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....

у меня 4 гривневых прозапаса 2 в пластике и 2 виртуальных
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:40

  shelets написав:Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:09

  vitaliian написав:
  shelets написав:Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.

А разве не всё равно? Если пополнить сейчас, то всё равно сумма пополения пойдет с пониженным процентом хоть по старой карте, хоть по новой, а имеющаяся сумма - с повышенным.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:12

  ingtrans написав:
  vitaliian написав:
  shelets написав:Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.

А разве не всё равно? Если пополнить сейчас, то всё равно сумма пополения пойдет с пониженным процентом хоть по старой карте, хоть по новой, а имеющаяся сумма - с повышенным.

новооткрытая карта даёт повышенный % с даты открытия.
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
vitaliian
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  #<1 ... 960961962963
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