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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:38
ignorabimus написав:
А где прописано, что ПроЗапасов в одной валюте не больше 2х может быть?
Меня вчера круто обламали, когда я за третьим пришел....
у меня 4 гривневых прозапаса 2 в пластике и 2 виртуальных
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 20:40
shelets написав:
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:09
vitaliian написав: shelets написав:
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
А разве не всё равно? Если пополнить сейчас, то всё равно сумма пополения пойдет с пониженным процентом хоть по старой карте, хоть по новой, а имеющаяся сумма - с повышенным.
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ingtrans
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 21:12
ingtrans написав: vitaliian написав: shelets написав:
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
А разве не всё равно? Если пополнить сейчас, то всё равно сумма пополения пойдет с пониженным процентом хоть по старой карте, хоть по новой, а имеющаяся сумма - с повышенным.
новооткрытая карта даёт повышенный % с даты открытия.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:07
vitaliian написав: shelets написав:
Подскажите если на прозапасе есть определенная сумма но хочу пополнить, когда лучше это сделать что б не попасть на пониженный процент?
откройте виртуальный прозапас и пополните его.
так там коміс є
лише через касу за 0
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greenozon
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Додано: П'ят 16 жов, 2020 23:10
greenozon написав:
,
так там коміс є
лише через касу за 0
комиссия какое-то время была если пополнять через кассу по квитанции, щас вроде отменили
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J
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Додано: Суб 17 жов, 2020 09:24
А как зайти в Газмяс не отрывая попы от дивана?
Установил апликуху Экобанк, так там предлагает токо кредитку онлайн оформить.
Даж попробовал, мне не дали.
Шо делать, как стать клиентом и формить ПроЗапас?
Топать в отд-е?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Суб 17 жов, 2020 10:27
clientage написав:
Топать в отд-е?
да, в п-к
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greenozon
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Додано: Вів 20 жов, 2020 15:15
vitaliian написав:
новооткрытая карта даёт повышенный % с даты открытия.[/quote]
Растолкуйте, пожалуйста, если открыл 15 октября и пополнил на 500грн, есть смысл сейчас пополнить на большую сумму для повышенного процента или лучше теперь уже в конце месяца?
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patrikk
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Додано: Вів 20 жов, 2020 17:38
patrikk
теперь уже в конце месяца
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