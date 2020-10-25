УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?
там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?
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Додано: Нед 25 жов, 2020 13:14
УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?
там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:08
Форекс - это торговля без реальной поставки валют. Соответственно, реальный валютообмен невозможен.
Насчёт платы за обслуживание счёта нужно смотреть в тарифах.
Додано: Нед 25 жов, 2020 19:20
Сколько точит выход из форекс счета в гривну ? Я например поторговал 1 час парами, и хочу выйти из форекса , потом через месяц ещё поторговать . Это можно ? Как бы нет комиссии сейчас за снятие из долларового счету .
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 00:41
proftpd66 там счет долларовый - соотв. в евро никак не перейти кроме как купить/продать пару и держать Х дней - затем закрыть сделку. на счету только доллар как обеспечение под сделку. другие валюты на счете появиться не могут.
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