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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 961962963964

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Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 12:14

УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?

там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 17:08

  proftpd66 написав:УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?

там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?

Форекс - это торговля без реальной поставки валют. Соответственно, реальный валютообмен невозможен.
Насчёт платы за обслуживание счёта нужно смотреть в тарифах.
Djus
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 18:20

  Djus написав:
  proftpd66 написав:УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?

там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?

Форекс - это торговля без реальной поставки валют. Соответственно, реальный валютообмен невозможен.
Насчёт платы за обслуживание счёта нужно смотреть в тарифах.



Сколько точит выход из форекс счета в гривну ? Я например поторговал 1 час парами, и хочу выйти из форекса , потом через месяц ещё поторговать . Это можно ? Как бы нет комиссии сейчас за снятие из долларового счету .
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proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 25 жов, 2020 23:41

proftpd66 там счет долларовый - соотв. в евро никак не перейти кроме как купить/продать пару и держать Х дней - затем закрыть сделку. на счету только доллар как обеспечение под сделку. другие валюты на счете появиться не могут.
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 жов, 2020 12:34

DmitryZP

Спасибо. А снятие из этого торгового счёта долларового 0%? И пополнение 0?


Тарифы не нашел кроме форекса
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proftpd66
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