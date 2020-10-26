УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?
там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?
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Додано: Нед 25 жов, 2020 12:14
УкрГаз предоставляет форекс тоговлю. Можно форекс использовать для валютообмена?
там можно перевести депозит из USD в EUR без плеча и без ставок?
Надо заплатить за обслуживание счета брокеровского? Больше платить там ненадо?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 17:08
Форекс - это торговля без реальной поставки валют. Соответственно, реальный валютообмен невозможен.
Насчёт платы за обслуживание счёта нужно смотреть в тарифах.
Додано: Нед 25 жов, 2020 18:20
Сколько точит выход из форекс счета в гривну ? Я например поторговал 1 час парами, и хочу выйти из форекса , потом через месяц ещё поторговать . Это можно ? Как бы нет комиссии сейчас за снятие из долларового счету .
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Нед 25 жов, 2020 23:41
proftpd66 там счет долларовый - соотв. в евро никак не перейти кроме как купить/продать пару и держать Х дней - затем закрыть сделку. на счету только доллар как обеспечение под сделку. другие валюты на счете появиться не могут.
Додано: Пон 26 жов, 2020 12:34
DmitryZP
Спасибо. А снятие из этого торгового счёта долларового 0%? И пополнение 0?
Тарифы не нашел кроме форекса
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Пон 26 жов, 2020 15:36
Раньше было по 0, + была комиссия 50 грн за октрытие счета.
При выводе заработка есть НДФЛ.
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Додано: Вів 27 жов, 2020 14:09
Re: Укргазбанк
верю в евро... по 1,4
не читаю UA, kyk, hume, Первый, ib_investor, Amat
Додано: Вів 27 жов, 2020 17:57
Ще й повідомили аж за 2 дні. У мене останнє повідомлення у застосунку за 01.10.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:11
вот оно:
вопрос:
Торговать можно будет прямо по курсу межбанка? только по тарифу + 0.5%-1%?
на сколько мне было известно, то это было запрещено, чтобы физик торговал прямо на межбанке...
ИЛИ весь обмен будет с комисом 0.5%-1%?
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: Вів 27 жов, 2020 18:15
ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Відкриття поточних рахунків за ТП «Економ», Тарифи для клієнтів - фізичних осіб для здійснення операцій маржинальної торгівлі не здійснюється починаючи з 10.12.2020
Відкритття поточних рахунків за ТП «Приватний» починаючи з 01.04.2020 здійснюється виключно:
у гривні, доларах, євро тільки у випадку відкриття інвестиційних рахунків;
у валютах, що входять до 1 групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, крім гривні, доларів США, євро.
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http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
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