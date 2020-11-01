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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:13
Интересно, кто знает обычный физик или ФОП может торговать на межбанке в реальном времени?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 Хозяин системы.
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:00
proftpd66
тільки в нереальному врємені
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:24
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20
Re: Укргазбанк
Повне лайно їхній СЕП. Успішний лише кожний другий. Якщо за 20-25 хв не доходить, значить вже й не дійде. Висить добу в історії "Платіж в обробці" і пропадає. Один раз три доби висіло і нічого не дійшло.
І постійні "щось пішло не так".
PS. На кнопку "відмінити" взагалі ніякої реакції нема.
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:05
подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:14
В них СМС по рахунку чи по карті?
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:22
по про-запасу бесплатно
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Додано: Пон 02 лис, 2020 14:26
по рахунку
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