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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 962963964965

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 13:13

Интересно, кто знает обычный физик или ФОП может торговать на межбанке в реальном времени?
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:00

proftpd66

тільки в нереальному врємені :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 30 жов, 2020 19:24

  proftpd66 написав:Интересно, кто знает обычный физик или ФОП может торговать на межбанке в реальном времени?

Нет конечно.И из юрлиц(не банков) тоже сейчас 99% не имеют доступ напрямую.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20

Re: Укргазбанк

  Julio написав:На прошлой неделе отправлял СЭП

Повне лайно їхній СЕП. Успішний лише кожний другий. Якщо за 20-25 хв не доходить, значить вже й не дійде. Висить добу в історії "Платіж в обробці" і пропадає. Один раз три доби висіло і нічого не дійшло.
І постійні "щось пішло не так".

PS. На кнопку "відмінити" взагалі ніякої реакції нема.
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:05

подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 13:14

  J написав:подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?

В них СМС по рахунку чи по карті?
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:22

  J написав:подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?

по про-запасу бесплатно
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 14:26

  Квесторе_поверніться написав:
  J написав:подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?

В них СМС по рахунку чи по карті?

по рахунку
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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Повідомлення Додано: Пон 02 лис, 2020 21:52

валютообмен

так все же, что поменяли с 29 октября ?
SILVER_UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 лис, 2020 01:05

  SILVER_UA написав:так все же, что поменяли с 29 октября ?


в про-запас ничего

меняли что-то в приватных счетах и в инвестиционных
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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