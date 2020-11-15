|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 02 лис, 2020 10:20
Julio написав:
На прошлой неделе отправлял СЭП
Повне лайно їхній СЕП. Успішний лише кожний другий. Якщо за 20-25 хв не доходить, значить вже й не дійде. Висить добу в історії "Платіж в обробці" і пропадає. Один раз три доби висіло і нічого не дійшло.
І постійні "щось пішло не так".
PS. На кнопку "відмінити" взагалі ніякої реакції нема.
-
ricardo
-
-
- Повідомлень: 602
- З нами з: 20.03.09
- Подякував: 320 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:05
подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5003
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 226 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 13:14
J написав:
подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?
В них СМС по рахунку чи по карті?
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 35115
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1759 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:22
J написав:
подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?
по про-запасу бесплатно
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 14:26
Квесторе_поверніться написав: J написав:
подскажите сколько стоит смс информирование
и где это у них в тарифах ?
В них СМС по рахунку чи по карті?
по рахунку
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
-
velvet
-
-
- Повідомлень: 3099
- З нами з: 06.03.09
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 399 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 02 лис, 2020 21:52
так все же, что поменяли с 29 октября ?
-
SILVER_UA
-
-
- Повідомлень: 774
- З нами з: 21.07.10
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 65 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 03 лис, 2020 01:05
SILVER_UA написав:
так все же, что поменяли с 29 октября ?
в про-запас ничего
меняли что-то в приватных счетах и в инвестиционных
Лучшие сообщение про Дно рынка недвижимости
http://forum.domik.ua/dno-rn-i-vliyayushhie-faktory-t355-14600.html#p2019933
Хозяин системы.
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 3607
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 273 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Нед 15 лис, 2020 23:43
Колеги, а навчить, як тут правильно користуватися проЗапасами, щоб більшу ставку отримати вже при відкритті посеред місяця? Начебто можна ж це все віддалено організувати, через віртуальну картку, чи як? І як на неї заходити?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 02:53
kreuz
Ви вже клієнт чи ні?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5034
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 16 лис, 2020 08:01
klug написав:kreuz
Ви вже клієнт чи ні?
Ога, навіть маю кілька стовпчиків проЗапас на різні строки, але ж їх нецікаво поповнювати посеред місяця, як я пам'ятаю. Мабуть, я вже більше року ними не користувався, тому й питаю, в кого є свіжіші дані. От був би тут хоч банкінг більш-менш, бо раніше лайно якесь недолуге було. Чи покращили?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
- http://lx4.me/c/scmNJYrY
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 2619
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 141 раз.
- Подякували: 150 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|