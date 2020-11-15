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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 963964965966

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 08:09

  kreuz написав:
  klug написав:kreuz
Ви вже клієнт чи ні?

Ога, навіть маю кілька стовпчиків проЗапас на різні строки, але ж їх нецікаво поповнювати посеред місяця, як я пам'ятаю. Мабуть, я вже більше року ними не користувався, тому й питаю, в кого є свіжіші дані. От був би тут хоч банкінг більш-менш, бо раніше лайно якесь недолуге було. Чи покращили?

Сам не пробовал, но читал, что если открыть виртуальную прозапас даже в середине месяца, то в этот месяц проценты будут повышенными. Но это касается только месяца открытия.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 14:51

Re: Укргазбанк

Панове, как грамотно открыть валютный Прозапас? Какие подводные камни, что нужно сразу поотключать?
Уже клиент банка, раньше был тут депо.
Планирую закинуть сумму и не снимать и не пополнять, будет всегда повышкнный процент 1.5% ?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 16:34

  Andey написав:Панове, как грамотно открыть валютный Прозапас? Какие подводные камни, что нужно сразу поотключать?
Уже клиент банка, раньше был тут депо.
Планирую закинуть сумму и не снимать и не пополнять, будет всегда повышкнный процент 1.5% ?
только перед истечением года с открытия прозапаса, сделайте любую операцию или снимет деньги за неактивный счёт
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:08

  Hemi написав:,снимет деньги за неактивный счёт

такое есть в тарифах?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лис, 2020 17:26

  J написав:
  Hemi написав:,снимет деньги за неактивный счёт

такое есть в тарифах?

Весной ещё было. Я проморгал и с меня 100грн содрало. Сейчас посмотрю тарифы, может что поменялось.
П.С. в общих тарифах п.9 есть-100грн. Распространяется на все карты
Hemi
 
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