Ога, навіть маю кілька стовпчиків проЗапас на різні строки, але ж їх нецікаво поповнювати посеред місяця, як я пам'ятаю. Мабуть, я вже більше року ними не користувався, тому й питаю, в кого є свіжіші дані. От був би тут хоч банкінг більш-менш, бо раніше лайно якесь недолуге було. Чи покращили?
Сам не пробовал, но читал, что если открыть виртуальную прозапас даже в середине месяца, то в этот месяц проценты будут повышенными. Но это касается только месяца открытия.
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Панове, как грамотно открыть валютный Прозапас? Какие подводные камни, что нужно сразу поотключать? Уже клиент банка, раньше был тут депо. Планирую закинуть сумму и не снимать и не пополнять, будет всегда повышкнный процент 1.5% ?
Andey написав:Панове, как грамотно открыть валютный Прозапас? Какие подводные камни, что нужно сразу поотключать? Уже клиент банка, раньше был тут депо. Планирую закинуть сумму и не снимать и не пополнять, будет всегда повышкнный процент 1.5% ?
только перед истечением года с открытия прозапаса, сделайте любую операцию или снимет деньги за неактивный счёт