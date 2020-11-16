Ога, навіть маю кілька стовпчиків проЗапас на різні строки, але ж їх нецікаво поповнювати посеред місяця, як я пам'ятаю. Мабуть, я вже більше року ними не користувався, тому й питаю, в кого є свіжіші дані. От був би тут хоч банкінг більш-менш, бо раніше лайно якесь недолуге було. Чи покращили?
Сам не пробовал, но читал, что если открыть виртуальную прозапас даже в середине месяца, то в этот месяц проценты будут повышенными. Но это касается только месяца открытия.
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Панове, как грамотно открыть валютный Прозапас? Какие подводные камни, что нужно сразу поотключать? Уже клиент банка, раньше был тут депо. Планирую закинуть сумму и не снимать и не пополнять, будет всегда повышкнный процент 1.5% ?
Andey написав:Панове, как грамотно открыть валютный Прозапас? Какие подводные камни, что нужно сразу поотключать? Уже клиент банка, раньше был тут депо. Планирую закинуть сумму и не снимать и не пополнять, будет всегда повышкнный процент 1.5% ?
только перед истечением года с открытия прозапаса, сделайте любую операцию или снимет деньги за неактивный счёт
Весной ещё было. Я проморгал и с меня 100грн содрало. Сейчас посмотрю тарифы, может что поменялось. П.С. в общих тарифах п.9 есть-100грн. Распространяется на все карты
В п.9 есть сноска 7 - Рахунок, по якому протягом 12-ти місяців не проводилися розрахунково-касові операції (операції, ініційовані клієнтом). Комісія утримується договірним списанням, починаючи з 13-го місяця у разі відсутності активності за рахунком. Якщо залишок на Рахунку менше встановленого розміру комісії, комісія встановлюється в розмірі залишку на даному Рахунку. Тариф не застосовується для рахунків, відкритих на умовах ТП "Pro-Запас+". Это годовой прозапас. У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули.
oksana--61 написав:У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули.
Если в тарифах указано, что Прозапасов не касается, то почему сняли 100 грн.? Трехмесячных Прозапасов тоже не касается плата за неактивность? Как Вы узнали, что у Вас сняли 100 грн? Нужно понимать, что при неактивных счетах раз в год снимают 100 грн., правильно?
oksana--61 написав:У меня тоже сняли за не активность, но после совместного с сотрудником изучения тарифов - все вернули.
Если в тарифах указано, что Прозапасов не касается, то почему сняли 100 грн.? Трехмесячных Прозапасов тоже не касается плата за неактивность? Как Вы узнали, что у Вас сняли 100 грн? Нужно понимать, что при неактивных счетах раз в год снимают 100 грн., правильно?
За это и говорю. Я, например, просто заметил, что процентов пришло на ~100 меньше и пошел разбираться в отделение. И уже там узнал, что сняли за неактивность. Это было весной, вернули только после разговора с манагером. Сомневаюсь, что система сильно поменялась.Если не заметил, что сняли, то могут кинуть на стольник.
valya написав:% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю
Так в тарифах все написано.
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