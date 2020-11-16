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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:51
Квесторе_поверніться
Прелестно! Видимо это и ожидалось
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valya
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Додано: Вів 17 лис, 2020 16:05
Квесторе_поверніться написав: valya написав:
% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю
Так в тарифах все написано.
В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?
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Andey
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