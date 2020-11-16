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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:05
В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:43
Як гривневий забрати теж написано. Хоча стежку і підглючує. Ніхто не дає гарантію, що те саме буде написано тоді, коли ви надумаєтесь забирати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:58
Забрать можно валюту без комиссии. Только с трудом отдают.
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