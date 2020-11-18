|
|
|
Укргазбанк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 лис, 2020 15:51
Квесторе_поверніться
Прелестно! Видимо это и ожидалось
*******
-
valya
-
-
- Повідомлень: 1312
- З нами з: 31.10.12
- Подякував: 296 раз.
- Подякували: 80 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 16:05
Квесторе_поверніться написав: valya написав:
% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю
Так в тарифах все написано.
В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?
-
Andey
-
-
- Повідомлень: 1074
- З нами з: 18.02.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 18:43
Andey написав: Квесторе_поверніться написав: valya написав:
% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю
Так в тарифах все написано.
В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?
Як гривневий забрати теж написано. Хоча стежку і підглючує. Ніхто не дає гарантію, що те саме буде написано тоді, коли ви надумаєтесь забирати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 5045
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 627 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 17 лис, 2020 19:58
Andey написав: Квесторе_поверніться написав: valya написав:
% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю
Так в тарифах все написано.
В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?
Забрать можно валюту без комиссии. Только с трудом отдают.
-
rollo
-
-
- Повідомлень: 1029
- З нами з: 20.10.19
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 97 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лис, 2020 19:53
Забрать можно валюту без комиссии. Только с трудом отдают.[/quote]
Никаких проблем.Заказал. Забрал. Больше десятка тысяч валюты.
-
Бухгалтер
-
-
- Повідомлень: 47
- З нами з: 12.06.07
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46
Добрый вечер. Это нормально, что при попытке приобрести валюту в кассе, говорят о том,что приоритет продажи для клиентов банка? Предлагают открыть либо Экокарту,либо оформить страховку.
Я в принципе не против открыть карту, есть ли подводные камни?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
-
_PORT_UA
-
-
- Повідомлень: 597
- З нами з: 09.02.14
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:55
Пипец. 21й век на дворе,пандемия,а они для разблокировки входа в ИБ предлагают топать в отделение
-
novichok
-
-
- Повідомлень: 2208
- З нами з: 31.03.13
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 180 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 18 лис, 2020 21:59
novichok написав:
Пипец. 21й век на дворе,пандемия,а они для разблокировки входа в ИБ предлагают топать в отделение
Доктор Комаровский рекомендует гулять на свежем воздухе и проветривать помещение. И укргаз как по мне ещё частично в 20 веке. Поэтому перестал с ним дружить.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7391
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 698 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|