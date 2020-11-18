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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 964965966967

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
184
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
128
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 15:51

Квесторе_поверніться
Прелестно! Видимо это и ожидалось
*******
valya
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 16:05

  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю

Так в тарифах все написано.

В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?
Andey
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 18:43

  Andey написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю

Так в тарифах все написано.

В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?

Як гривневий забрати теж написано. Хоча стежку і підглючує. Ніхто не дає гарантію, що те саме буде написано тоді, коли ви надумаєтесь забирати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 лис, 2020 19:58

  Andey написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  valya написав:% по депо везде печаль. Прозапас с 10 еще приемлим. Выход с комисом конечно огорчает. Или есть варианты? Может кто поделится? Можно в личку. Благодарю

Так в тарифах все написано.

В тарифах написано что валютный Прозапас можно забрать через кассу банка без комиссии. Правильно?

Забрать можно валюту без комиссии. Только с трудом отдают.
rollo
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 19:53

Забрать можно валюту без комиссии. Только с трудом отдают.[/quote]
Никаких проблем.Заказал. Забрал. Больше десятка тысяч валюты.
Бухгалтер
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46

Re: Укргазбанк

Добрый вечер. Это нормально, что при попытке приобрести валюту в кассе, говорят о том,что приоритет продажи для клиентов банка? Предлагают открыть либо Экокарту,либо оформить страховку.
Я в принципе не против открыть карту, есть ли подводные камни?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
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_PORT_UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:55

Пипец. 21й век на дворе,пандемия,а они для разблокировки входа в ИБ предлагают топать в отделение
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 21:59

  novichok написав:Пипец. 21й век на дворе,пандемия,а они для разблокировки входа в ИБ предлагают топать в отделение


Доктор Комаровский рекомендует гулять на свежем воздухе и проветривать помещение. И укргаз как по мне ещё частично в 20 веке. Поэтому перестал с ним дружить.
Ratatui
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