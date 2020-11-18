Додано: Сер 18 лис, 2020 21:46

Добрый вечер. Это нормально, что при попытке приобрести валюту в кассе, говорят о том,что приоритет продажи для клиентов банка? Предлагают открыть либо Экокарту,либо оформить страховку.

Я в принципе не против открыть карту, есть ли подводные камни?

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