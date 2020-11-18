Мне на данный момент гулять до ближайшего отделения километров 300,а там наверняка скажут гулять дальше, в то где открывал карты. Дыбилы
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:05
Мне на данный момент гулять до ближайшего отделения километров 300,а там наверняка скажут гулять дальше, в то где открывал карты. Дыбилы
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:08
velvet ,это та что с положительным процентом на остаток? Она мгновенная или именная. И есть ли реферальная программа в Укргазе?
А про их Кредитку что скажите?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:18
Издержки как говорится производства. Бывает и такое. Приват некоторым предлагает с Мальдив прилететь перепрошиться.
Додано: Сер 18 лис, 2020 22:19
Прозапас - дебетовка, мгновенная. Рефералки в Укргазе нет. Кредитки меня их не заинтересовали.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:04
Re: Укргазбанк
Додано: Чет 19 лис, 2020 13:09
Re: Укргазбанк
А что считать активностью?
Просмотр баланса с чеком с банкомата не считается активностью?
Прозапас+ - это и годичный Прозапас и трехмесячный?
Интересно, все-таки, насколько часто нарушает банк пункт про то, что съем за неактивность не касается Прозапаса?
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