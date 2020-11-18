RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 965966967968

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:05

  Ratatui написав:
  novichok написав:Пипец. 21й век на дворе,пандемия,а они для разблокировки входа в ИБ предлагают топать в отделение


Доктор Комаровский рекомендует гулять на свежем воздухе и проветривать помещение. И укргаз как по мне ещё частично в 20 веке. Поэтому перестал с ним дружить.

Мне на данный момент гулять до ближайшего отделения километров 300,а там наверняка скажут гулять дальше, в то где открывал карты. Дыбилы
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2210
З нами з: 31.03.13
Подякував: 4 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:08

velvet ,это та что с положительным процентом на остаток? Она мгновенная или именная. И есть ли реферальная программа в Укргазе?
А про их Кредитку что скажите?
http://lx4.me/c/i9w3yceE 100/50грн.КоКо кард в Форвард банку.
https://monobank.ua/r/Rwm6C карта Монобанка. За регистрацию карты Вы получите 50грн. ВсеКарта та ВсеМожу від ПУМБ:v.pumb.ua/bc7nJJза регістрацію по 100 грн отримає кожен!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 600
З нами з: 09.02.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:18

  novichok написав:
  Ratatui написав:
  novichok написав:Пипец. 21й век на дворе,пандемия,а они для разблокировки входа в ИБ предлагают топать в отделение


Доктор Комаровский рекомендует гулять на свежем воздухе и проветривать помещение. И укргаз как по мне ещё частично в 20 веке. Поэтому перестал с ним дружить.

Мне на данный момент гулять до ближайшего отделения километров 300,а там наверняка скажут гулять дальше, в то где открывал карты. Дыбилы


Издержки как говорится производства. Бывает и такое. Приват некоторым предлагает с Мальдив прилететь перепрошиться.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7397
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 лис, 2020 22:19

  _PORT_UA написав:velvet ,это та что с положительным процентом на остаток? Она мгновенная или именная. И есть ли реферальная программа в Укргазе?
А про их Кредитку что скажите?

Прозапас - дебетовка, мгновенная. Рефералки в Укргазе нет. Кредитки меня их не заинтересовали.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3123
З нами з: 06.03.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 403 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:04

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Прозапас - дебетовка, мгновенная. Рефералки в Укргазе нет. Кредитки меня их не заинтересовали.

А с Вас за неактивность не снимали 100грн. с Прозапаса?
finfen
 
Повідомлень: 213
З нами з: 18.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 19 лис, 2020 13:09

Re: Укргазбанк

  Hemi написав:И уже там узнал, что сняли за неактивность.

А что считать активностью?
Просмотр баланса с чеком с банкомата не считается активностью?
Прозапас+ - это и годичный Прозапас и трехмесячный?
Интересно, все-таки, насколько часто нарушает банк пункт про то, что съем за неактивность не касается Прозапаса?
finfen
 
Повідомлень: 213
З нами з: 18.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 965966967968
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andex, kostya77, Vorlon, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.