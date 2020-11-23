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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 966967968969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:28

  finfen написав:
  velvet написав:Нет

Потому, что у Вас в течение года была активность, или банк выполнял свой пункт про неприкасаемость Прозапаса?

выполнял свой пункт
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velvet
 
Повідомлень: 3151
З нами з: 06.03.09
Подякував: 22 раз.
Подякували: 409 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:30

Re: Укргазбанк

  velvet написав:выполнял свой пункт

В тех правилах речь идет о Прозапасе+. Скажите, пожалуйста, Прозапас трехмесячный это Прозапас+?
Просмотр баланса с чеком с банкомата - это не будет активностью?
Спасибо.
finfen
 
Повідомлень: 216
З нами з: 18.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 966967968969
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