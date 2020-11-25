выполнял свой пункт
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:28
выполнял свой пункт
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:30
Re: Укргазбанк
Додано: Сер 25 лис, 2020 19:54
Забрав депо, забыл написать заяву на закрытие текущего счета, который банк мне открыл под депо (без карты).
Эти счета банк сам закрывает?
Или нет и за неактивность такого счета тоже когда-то комиссию затребуют?
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:37
Re: Укргазбанк
Сам не закрывает.
И комиссию не берет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
Додано: Сер 25 лис, 2020 22:40
где-то было инфа что штраф есть, но может быть за разных рахунок
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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