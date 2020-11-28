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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 966967968969

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:28

  finfen написав:
  velvet написав:Нет

Потому, что у Вас в течение года была активность, или банк выполнял свой пункт про неприкасаемость Прозапаса?

выполнял свой пункт
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:30

Re: Укргазбанк

  velvet написав:выполнял свой пункт

В тех правилах речь идет о Прозапасе+. Скажите, пожалуйста, Прозапас трехмесячный это Прозапас+?
Просмотр баланса с чеком с банкомата - это не будет активностью?
Спасибо.
finfen
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 19:54

Забрав депо, забыл написать заяву на закрытие текущего счета, который банк мне открыл под депо (без карты).
Эти счета банк сам закрывает?
Или нет и за неактивность такого счета тоже когда-то комиссию затребуют?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:37

Re: Укргазбанк

  flysoulfly написав:Эти счета банк сам закрывает?
Или нет и за неактивность такого счета тоже когда-то комиссию затребуют?

Сам не закрывает.
И комиссию не берет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
  • 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
  • 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
  • 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
  • 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
  • 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 22:40

где-то было инфа что штраф есть, но может быть за разных рахунок
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:14

Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:24

  Striker написав:Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный?

С виртуальной точно бесплатный. Физической не имею, но, по идее, виртуальная идет с тем же тарифом.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:37

  ingtrans написав:С виртуальной точно бесплатный. Физической не имею, но, по идее, виртуальная идет с тем же тарифом.

На вход тоже без комиса?
Отримай бонус за оформлення картки:
  • 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
  • 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
  • 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
  • 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
Striker
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 10:39

  Striker написав:
  ingtrans написав:С виртуальной точно бесплатный. Физической не имею, но, по идее, виртуальная идет с тем же тарифом.

На вход тоже без комиса?

Вход бесплатный. Имею физическую прозапас.
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