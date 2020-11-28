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Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 20 лис, 2020 14:28
finfen написав: velvet написав:
Нет
Потому, что у Вас в течение года была активность, или банк выполнял свой пункт про неприкасаемость Прозапаса?
выполнял свой пункт
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
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velvet
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Додано: Вів 24 лис, 2020 11:30
velvet написав:
выполнял свой пункт
В тех правилах речь идет о Прозапасе+. Скажите, пожалуйста, Прозапас трехмесячный это Прозапас+?
Просмотр баланса с чеком с банкомата - это не будет активностью?
Спасибо.
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finfen
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Додано: Сер 25 лис, 2020 19:54
Забрав депо, забыл написать заяву на закрытие текущего счета, который банк мне открыл под депо (без карты).
Эти счета банк сам закрывает?
Или нет и за неактивность такого счета тоже когда-то комиссию затребуют?
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flysoulfly
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Додано: Сер 25 лис, 2020 22:37
flysoulfly написав:
Эти счета банк сам закрывает?
Или нет и за неактивность такого счета тоже когда-то комиссию затребуют?
Сам не закрывает.
И комиссию не берет.
Приз за регистрацию и Кешбек(КБ):
- 300грн. и КБ: lx4.me/c/AgZ9uvTZ
- 100грн. и КБ: v.pumb.ua/bcpFKw
- 65грн. и КБ: SPORTBANK.com.ua/r/?ref=9hayxCc
- 55грн. и КБ: ABANK24.page.link/845Y
- 50грн. и КБ: MONOBANK.ua/r/NVSR
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Додано: Сер 25 лис, 2020 22:40
где-то было инфа что штраф есть, но может быть за разных рахунок
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.
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2
Додано: Нед 29 лис, 2020 10:14
Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:24
Striker написав:
Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный?
С виртуальной точно бесплатный. Физической не имею, но, по идее, виртуальная идет с тем же тарифом.
- http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
- http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
- https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
- https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
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ingtrans
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:37
ingtrans написав:
С виртуальной точно бесплатный. Физической не имею, но, по идее, виртуальная идет с тем же тарифом.
На вход тоже без комиса?
Отримай бонус за оформлення картки:
- 100+100*/50 грн КОКО Кард | Forward Bank - lx4.me/c/vpS6teus
- 100 грн «ВсеМожу»/«ВсеКарта» | ПУМБ - v.pumb.ua/bcozbs
- 50 грн monobank | Universal Bank - monobank.ua/r/zycvLb
- 50 грн Зелена | А-Банк - a-bank.com.ua/t?a=6B8LM94GOQX0
* - за першу покупку від 150 грн
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Додано: Нед 29 лис, 2020 10:39
Striker написав: ingtrans написав:
С виртуальной точно бесплатный. Физической не имею, но, по идее, виртуальная идет с тем же тарифом.
На вход тоже без комиса?
Вход бесплатный. Имею физическую прозапас.
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IDAN
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