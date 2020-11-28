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банках (гарне і погане) / Укргазбанк Укргазбанк + Додати

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на тему Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку

#<1 ... 967968969970 ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку. Укргазбанк 3 5 693 1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і. 26% 183 2 - ПОГАНО. Некомпетентно. 14% 99 3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще. 15% 104 4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути. 19% 129 5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося. 26% 178 Всього голосів : 693 Додано: Нед 29 лис, 2020 12:23 Julio написав: Striker написав: Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны. Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.

Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете. Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете.

Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом. Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом. http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу ( кешбэк )

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Повідомлень: 1845 З нами з: 31.07.19 Подякував: 44 раз. Подякували: 230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 12:29 ingtrans написав: Julio написав: Striker написав: Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны. Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.

Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете. Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете.

Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом. Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом.

В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере. В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3179 З нами з: 06.03.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 420 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 15:30 ingtrans написав: Julio написав: Striker написав: Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны. Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.

Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете. Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете.

Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом. Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом.

помню что брал реквизиты из приложения,

но после того как обновил приложение вижу там только ИБАН, субсчет не показывает помню что брал реквизиты из приложения,но после того как обновил приложение вижу там только ИБАН, субсчет не показывает J Повідомлень: 5026 З нами з: 19.01.08 Подякував: 23 раз. Подякували: 227 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:06 velvet написав: В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере. В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку. А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку. Клуб анонімних диванних аналітиків. klug Повідомлень: 5088 З нами з: 18.08.14 Подякував: 222 раз. Подякували: 633 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 29 лис, 2020 16:11 klug написав: velvet написав: В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере. В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку. А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку.

Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще. Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще. Вознаграждение за оформление карт:

зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн) v.pumb.ua/bc51BF velvet Повідомлень: 3179 З нами з: 06.03.09 Подякував: 22 раз. Подякували: 420 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 967968969970 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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