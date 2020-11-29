RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Укргазбанк

Укргазбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 967968969970

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:23

  Julio написав:
  Striker написав:Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.

Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете.

Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1847
З нами з: 31.07.19
Подякував: 44 раз.
Подякували: 230 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 12:29

  ingtrans написав:
  Julio написав:
  Striker написав:Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.

Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете.

Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом.

В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3181
З нами з: 06.03.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:30

  ingtrans написав:
  Julio написав:
  Striker написав:Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.

Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете.

Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом.

помню что брал реквизиты из приложения,
но после того как обновил приложение вижу там только ИБАН, субсчет не показывает
J
 
Повідомлень: 5027
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:06

  velvet написав:В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 5090
З нами з: 18.08.14
Подякував: 222 раз.
Подякували: 635 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:11

  klug написав:
  velvet написав:В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.

А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку.

Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще.
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3181
З нами з: 06.03.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 13:13

Re: Укргазбанк

  velvet написав:Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще.

Сейчас по Прозапасам смс бесплатные?
Я когда-то отключил, теперь, если бесплатные, то стоит подключить?
Если вдруг банк захочет снять за неактивность по Прозапасу 100 грн., то придет смс с уведомлением о съеме?
finfen
 
Повідомлень: 218
З нами з: 18.05.17
Подякував: 46 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 14:14

  finfen написав:
  velvet написав:Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще.

Сейчас по Прозапасам смс бесплатные?
Я когда-то отключил, теперь, если бесплатные, то стоит подключить?
Если вдруг банк захочет снять за неактивность по Прозапасу 100 грн., то придет смс с уведомлением о съеме?

Бесплатные.
По-идее прийдёт, т.к. информирование идёт о движении по счёту
Вознаграждение за оформление карт:
зелёная кредитка А-банка(+50 грн) https://abank24.page.link/J9Hu карта Форвардбанка(+50 и/или 100грн) http://lx4.me/c/jieTGK7J карта Монобанка(+50грн) https://monobank.ua/r/axqq карта ПУМБ(+100грн)v.pumb.ua/bc51BF
velvet
 
Повідомлень: 3181
З нами з: 06.03.09
Подякував: 23 раз.
Подякували: 420 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:20

На Ахматовой стоит 15 человек очередь.

Сделать ничего нельзя . Надо другой банк искать .
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3727
З нами з: 22.12.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:30

  proftpd66 написав:На Ахматовой стоит 15 человек очередь.

Сделать ничего нельзя . Надо другой банк искать .

Так быро на Патона проскочите, 5мин на феррари :mrgreen:
Учтите там ток камера под мостом Кирпы :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33094
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3890 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 16:39

  clientage написав:
  proftpd66 написав:На Ахматовой стоит 15 человек очередь.

Сделать ничего нельзя . Надо другой банк искать .

Так быро на Патона проскочите, 5мин на феррари :mrgreen:
Учтите там ток камера под мостом Кирпы :mrgreen:


И что там не будет очереди ? Горячка занято, кажется что сбой. И даже без сбоя 15 человек очередь постоянно , это уже как прихват.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3727
З нами з: 22.12.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 967968969970
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Computer, Ferlakur, IDAN, ingtrans, jay2004, killer bees, STIGA і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91114)
30.11.2020 16:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.