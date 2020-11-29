Striker написав:Хочу оформить ПроЗапас в грн. Выход по СЭП через мобильное приложение бесплатный? С пополнением тоже не совсем понятно, СЭПом бесплатно? Тарифы как-то по-дебильному написаны.
Когда будете получать карту в отделении, не забудьте попросить манагера распечатать на бумаге реквизиты для пополнения СЭПом, а то в приложении вы их (реквизитов) не найдете.
Странно, что для вертуальной, что для физической (не ПроЗапас) я вижу в приложении реквизиты для пополнения СЕПом.
В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.
velvet написав:В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.
А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку.
velvet написав:В приложении есть реквизиты для пополнения СЭПом и этого достаточно если в наличии только одна карта Укргаза. Если имеете несколько карт в грн., то для пополнения счета конкретной карты, нужно узнать субсчет который нужно указывать в назначении платежа. Субсчет можно узнать в отделении, звонком в КЦ, в Вайбере.
А ще його видно у СМС від банку, наприклад: про рух коштів або підключення послуги СМС-інформування до рахунку.
Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще.
velvet написав:Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще.
Сейчас по Прозапасам смс бесплатные? Я когда-то отключил, теперь, если бесплатные, то стоит подключить? Если вдруг банк захочет снять за неактивность по Прозапасу 100 грн., то придет смс с уведомлением о съеме?
velvet написав:Да,приходит при подключенном смс информировании, раньше по прозапасам смс были платные и приходилось их отключать, сейчас проще.
Сейчас по Прозапасам смс бесплатные? Я когда-то отключил, теперь, если бесплатные, то стоит подключить? Если вдруг банк захочет снять за неактивность по Прозапасу 100 грн., то придет смс с уведомлением о съеме?
Бесплатные. По-идее прийдёт, т.к. информирование идёт о движении по счёту