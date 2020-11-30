proftpd66 написав:
И что там не будет очереди ? Горячка занято, кажется что сбой. И даже без сбоя 15 человек очередь постоянно , это уже как прихват.
Да на Позняках и отделение ТАС ругают,возможно проблема не в отделение или банке?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 лис, 2020 18:25
Да на Позняках и отделение ТАС ругают,возможно проблема не в отделение или банке?
никому не верю
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:57
У кого работает отправка сеп? сам сеп не работает, кнопка не нажимается. И иногда приложение вылетает. 40 минут пытаюсь отправить СЕП
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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