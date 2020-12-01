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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:25

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  proftpd66 написав:На Ахматовой стоит 15 человек очередь.

Сделать ничего нельзя . Надо другой банк искать .

Так быро на Патона проскочите, 5мин на феррари :mrgreen:
Учтите там ток камера под мостом Кирпы :mrgreen:


И что там не будет очереди ? Горячка занято, кажется что сбой. И даже без сбоя 15 человек очередь постоянно , это уже как прихват.

Да на Позняках и отделение ТАС ругают,возможно проблема не в отделение или банке?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:57

У кого работает отправка сеп? сам сеп не работает, кнопка не нажимается. И иногда приложение вылетает. 40 минут пытаюсь отправить СЕП
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:35

Re: Укргазбанк

подскажите, кто сталкивался, в Киеве - где монеты в УкрГазе купить? в головном офисе или шото такое?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:20

Может кто-то попробовать отправить 10грн СЕПом? в приложении появляется окно где написано что комиссия 0%?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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  #<1 ... 968969970971
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