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Укргазбанк

Укргазбанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 968969970971

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укргазбанк 3 5 693
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
26%
183
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
14%
99
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
104
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
19%
129
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
26%
178
Всього голосів : 693
Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 18:25

  proftpd66 написав:
  clientage написав:
  proftpd66 написав:На Ахматовой стоит 15 человек очередь.

Сделать ничего нельзя . Надо другой банк искать .

Так быро на Патона проскочите, 5мин на феррари :mrgreen:
Учтите там ток камера под мостом Кирпы :mrgreen:


И что там не будет очереди ? Горячка занято, кажется что сбой. И даже без сбоя 15 человек очередь постоянно , это уже как прихват.

Да на Позняках и отделение ТАС ругают,возможно проблема не в отделение или банке?
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 13:57

У кого работает отправка сеп? сам сеп не работает, кнопка не нажимается. И иногда приложение вылетает. 40 минут пытаюсь отправить СЕП
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 19:35

Re: Укргазбанк

подскажите, кто сталкивался, в Киеве - где монеты в УкрГазе купить? в головном офисе или шото такое?
cohan
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:20

Может кто-то попробовать отправить 10грн СЕПом? в приложении появляется окно где написано что комиссия 0%?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51

  proftpd66 написав:Может кто-то попробовать отправить 10грн СЕПом? в приложении появляется окно где написано что комиссия 0%?

Попробовал СЭПом. Окно с комиссией 0% появилось.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 гру, 2020 20:58

  cohan написав:подскажите, кто сталкивался, в Киеве - где монеты в УкрГазе купить? в головном офисе или шото такое?

Спроси на кассе. У нас в городе продают во всех отделениях. Выбор только ограниченный, из наличия. Завоз обычно в начале месяца
Hemi
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:02

кто-нибудь пробовал 1-го числа пополнить Сепом старый прозапас.
Повышенная ставка получилась или пониженная на сумму пополнения?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:05

  J написав:кто-нибудь пробовал 1-го числа пополнить Сепом старый прозапас.
Повышенная ставка получилась или пониженная на сумму пополнения?


надо за 1 день перед последним днем месяца, сеп или в кассе без разницы. так заявлено на гаряке и по личному опыту
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:30

  proftpd66 написав:
  J написав:кто-нибудь пробовал 1-го числа пополнить Сепом старый прозапас.
Повышенная ставка получилась или пониженная на сумму пополнения?


надо за 1 день перед последним днем месяца, сеп или в кассе без разницы. так заявлено на гаряке и по личному опыту

30-го листопада СЕПав на річний проЗапас, нарахували одразу ж за 1 день (про що прийшла СМС 1-го грудня) за зниженою ставкою (5%), що підтверджує факт зарахування день у день, тому за грудень очікую вже за повною ставкою (13%) проценти.

Коли вони вже зроблять такий банкінг, щоб хоч депозити дивитися можна було...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 гру, 2020 17:45

Re: Укргазбанк

  kreuz написав:30-го листопада СЕПав на річний проЗапас

А, кстати, как правильно СЭПить с учетом субсчета? Как указывать реквизиты при отправке?
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
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