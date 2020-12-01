proftpd66 написав:
И что там не будет очереди ? Горячка занято, кажется что сбой. И даже без сбоя 15 человек очередь постоянно , это уже как прихват.
Да на Позняках и отделение ТАС ругают,возможно проблема не в отделение или банке?
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Додано: Пон 30 лис, 2020 18:25
Да на Позняках и отделение ТАС ругают,возможно проблема не в отделение или банке?
никому не верю
Додано: Вів 01 гру, 2020 13:57
У кого работает отправка сеп? сам сеп не работает, кнопка не нажимается. И иногда приложение вылетает. 40 минут пытаюсь отправить СЕП
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 01 гру, 2020 19:35
Re: Укргазбанк
подскажите, кто сталкивался, в Киеве - где монеты в УкрГазе купить? в головном офисе или шото такое?
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:20
Может кто-то попробовать отправить 10грн СЕПом? в приложении появляется окно где написано что комиссия 0%?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:51
Додано: Вів 01 гру, 2020 20:58
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:02
кто-нибудь пробовал 1-го числа пополнить Сепом старый прозапас.
Повышенная ставка получилась или пониженная на сумму пополнения?
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:05
надо за 1 день перед последним днем месяца, сеп или в кассе без разницы. так заявлено на гаряке и по личному опыту
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:30
30-го листопада СЕПав на річний проЗапас, нарахували одразу ж за 1 день (про що прийшла СМС 1-го грудня) за зниженою ставкою (5%), що підтверджує факт зарахування день у день, тому за грудень очікую вже за повною ставкою (13%) проценти.
Коли вони вже зроблять такий банкінг, щоб хоч депозити дивитися можна було...
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
Додано: Сер 02 гру, 2020 17:45
Re: Укргазбанк
А, кстати, как правильно СЭПить с учетом субсчета? Как указывать реквизиты при отправке?
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