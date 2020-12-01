в примечании платежа надо написать что пополняешь № субсчет (по номеру карты не прокатывает, но карту можно написать как бонус)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:02
в примечании платежа надо написать что пополняешь № субсчет (по номеру карты не прокатывает, но карту можно написать как бонус)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 02 гру, 2020 18:03
Вбиваете в счёт получателя ваш IBAN, а в назначении платежа указываете для зачисления на счёт : указываете свой субсчет. В таком виде 26209924455847.400001.980
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Додано: Сер 02 гру, 2020 18:08
Тобто якщо сепили б 1 грудня, то за грудень теж отримали б за повною ставкою.
Це питання коли, вже років 5 задають, а ніяк не зроблять.В екобанку на вкладці депозити написано готово на 26%
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